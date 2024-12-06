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Нижегородский совет по земле одобрил участок под комплекс по переработке стекла

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 6 декабря одобрил с оговорками выделение участка под еще один комплекс по переработке отходов стекла на Московском шоссе в Нижнем Новгороде.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Анитэкс» (входит в группу компаний «Исток») претендует на участок площадью 17,4 тыс. кв. м в районе дома №473. Пятно застройки составит 550 кв.м. Заявленный объем инвестиций — 75 млн руб., срок реализации проекта составляет 32 месяца. На совете озвучили, что ранее вопрос обсуждали на совещании с губернатором Глебом Никитиным, и есть поручение оказать содействие в реализации этого проекта.

Запрашиваемый участок имеет ряд ограничений. Так, он попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Стригино» и аэродрома экспериментальной авиации «Сормово». По информации министерства экологии, по территории проходит часть обводненного карьера. Санитарно-защитная зона от будущего комплекса, по разным оценкам, должна составлять до 300 до 1 тыс. кв.м.

Заместитель губернатора Егор Поляков сказал, что с аэродромом «Сокол» вопрос согласуют, но необходимо решить вопрос по санитарно-защитной зоне и внесению изменений в правила землепользования и застройки.

Совет рекомендовал предоставить участок, если инвестор исполнит озвученные рекомендации.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2023 году ГК «Исток» запустила линию обработки тарного стекла в Нижнем Новгороде мощностью 15 тонн в час. В планах на 2024 год у компании было увеличение сбора и переработки стекла до 50 тыс. тонн.

Ирина Швецова

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