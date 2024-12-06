Жительницу Копейска осудят за получение 2,5 млн рублей на несуществующих детей

Тракторозаводский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело 29-летней жительницы Копейска, которая получала материнский капитал и иные выплаты за несуществующих детей. Сумма ущерба от ее действий составила 2,5 млн руб., сообщает прокуратура Челябинской области.

По версии следствия, копейчанка в период 2018-2024 годов заявила в ЗАГСе о рождении на дому двух детей, получила свидетельства о рождении, после чего оформила материнский капитал. Ей также поступали ежемесячные выплаты и пособия по уходу за ребенком. Кроме того, с помощью свидетельств о рождении жительница Копейска добилась получения государственной поддержки АО «ДОМ.РФ», направленной на погашение ипотеки.

Обвинение подозреваемой предъявлено по ч. 1 и ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат).