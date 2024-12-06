Глава фракции «Единая Россия» предложил брать пример с коммунистов

Председатель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной думе Николай Александрычев призвал депутатов объединения голосовать в соответствии с решениями фракции и привел в пример коллег из фракции КПРФ. Такое заявление господин Александрычев сделал на заседании думы 6 декабря после принятия бюджета региона во втором чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Александрычев

Фото: Ярославская областная дума Николай Александрычев

Фото: Ярославская областная дума

«В январе я проведу собрание фракции по организации работы, прошу иметь в виду. У меня все записано, кто как голосует. Коллеги, давайте будем друг друга уважать и будем честными, раз мы сюда пришли, в Ярославскую областную думу. Вот коммунисты, берите с них пример. Они всегда в едином целом»,— сказал Николай Александрычев.

В 2023 году депутаты Ярославской областной думы отказались от процедуры тайного голосования по большинству вопросов. Во фракцию «Единая Россия» в думе входит 39 депутатов, у КПРФ лишь два народных избранника.

Антон Голицын