Благовещенцы могут трудоустроить друга и получить выплату до 15 тысяч рублей

Работники благовещенского завода Объединенной металлургической компании могут получить до 15 тысяч рублей за помощь в трудоустройстве на предприятие своим знакомым. Об этом сообщают в пресс-службе ОМК.

Фото: АО «ОМК»

При этом выплату также может получить и не работник завода — ее размер в данном случае составит 7 тысяч рублей.

Программа «Приведи друга» проводится в этом году уже во второй раз - весной она помогла расширить штат завода на 136 человек. В ее рамках благовещенцы могут порекомендовать кандидатов на открытие вакансии и, в случае если человек будет трудоустроен на завод, получить премию. Размер бонуса будет зависеть от квалификации кандидата и востребованности профессии на предприятии.

«Программа «Приведи друга» интересна тем, что благовещенцы могут не только помочь своим друзьям и близким найти хорошую работу с достойной заработной платой и расширенным соцпакетом, но и получить за это приятное вознаграждение. Пригласить можно как опытного мастера, так и начинающего специалиста — на предприятии есть бесплатные программы повышения квалификации и переобучения. Для нас же важно, чтобы кандидаты были изначально заинтересованы стать частью команды ОМК»,— подчеркнула директор по персоналу благовещенского завода ОМК Лейсян Лукманова.

На завод могут устроиться как благовещенцы, так и специалисты из ближайших населенных пунктов. Новые сотрудники по отдельным, наиболее актуальным для завода вакансиям получают подъемные выплаты от 50 до 100 тысяч рублей.

Сегодня на предприятии требуются сталевары электропечи, чистильщики металла, стерженщики и формовщики машинной формовки, обрубщики, сборщики форм, комплектовщики изделий и инструмента и другие специалисты. Актуальнее вакансии размещены на карьерном сайте ОМК: https://omk-job.ru/

Материал предоставлен АО «ОМК»