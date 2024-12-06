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В Татарстане закрыли молочный цех из-за бруцеллеза у коров

Суд приостановил деятельность молочного цеха в Рыбной слободе, где у коров был выявлен бруцеллез. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

В Татарстане закрыли молочный цех из-за бруцеллеза у коров

В Татарстане закрыли молочный цех из-за бруцеллеза у коров

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

В Татарстане закрыли молочный цех из-за бруцеллеза у коров

Фото: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан

По решению суда, производство закрыли на 60 суток для устранения нарушений. Роспотребнадзор обнаружил опасную инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, поэтому работу предприятия срочно приостановили, а заболевших животных изъяли.

В отношении владельца цеха составлен протокол об административном правонарушении. Судебные приставы исполнили решение, предупредив владельца о возможной ответственности в случае возобновления работы, проконтролировав, чтобы цех опустел, и опечатав его двери.

Анар Зейналов

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