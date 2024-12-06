Сочи вошел в топ популярных направлений для бронирования отелей в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге самых популярных направлений для бронирования отелей в декабре. Курорт собрал 14% бронирований. В среднем туристы резервируют номер на четыре ночи. Средняя стоимость ночи — 3,9 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

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Первенство забрала Москва с 17% декабрьских отельных бронирований. В столице России туристы предпочитают оставаться в номере на три ночи. Средняя стоимость ночи составляет 4,6 тыс. руб.

Второе место получил Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 16% броней. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 3,6 тыс. руб.

В топ-10 попали и другие города Краснодарского края. Анапа заняла шестое место со средней продолжительностью бронирования в три ночи. В среднем ночь обходится путешественникам в 3,5 тыс. руб.

Седьмое место получил Краснодар, в котором бронируют номера в среднем на три ночи. Средняя стоимость номера на одну ночь — 2,8 тыс. руб.

За ним следует Геленджик. Средняя продолжительность поездки — четыре ночи. Средняя стоимость размещения — 3,9 тыс. руб.

Мария Удовик