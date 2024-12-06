В Южноуральске компанию оштрафовали за незаконное трудоустройство мигрантов

Южноуральский городской суд признал виновным производителя молочной продукции в незаконном привлечении к труду иностранцев (ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ). Предприятие оштрафовали на 1,2 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские выявили организацию, где грузчиками незаконно работали пятеро мигрантов. Предприятие привлекли к административной ответственности.

В текущем году в Челябинской области задокументировано более 700 нарушений, связанных с незаконным трудом иностранцев. К ответственности привлечено 81 юридическое лицо. За каждого незаконно работающего мигранта компании грозит штраф до 800 тыс. руб. либо приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Виталина Ярховска