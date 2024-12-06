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Международная неделя бизнеса в Уфе обходится в 25 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о девяти договорах Башкирской государственной филармонии, посвященных Международной неделе бизнеса (проходит в Уфе с 3 по 6 декабря). Общая стоимость услуг составила 25,4 млн руб., источники финансирования и подрядчики не называются.

Организация вечерней программы Ялтинского международного форума в рамках Международной недели бизнеса обошлась в 6,6 млн руб. За организацию торжественной церемонии награждения участников события филармония заплатила 6,2 млн руб. Стоимость организации торжественного приема оценивается в 5,5 млн руб.

Кроме того, Башгосфилармония потратила 4,9 млн руб. на вечернюю программу Общероссийского юридического форума, 1,7 млн руб. — на культурные мероприятия, 400 тыс. руб. — на гастрономический фестиваль.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском Дворце борьбы. В программе — День предпринимательства, Общероссийский юридический форум, Ялтинский международный экономический форум.

Идэль Гумеров

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