В Казани остановили незаконное строительство коттеджа на берегу реки

В Кировском районе Казани приостановили строительство коттеджа на участке у воды площадью 417 гектаров. Владелец не оформил разрешение на строительство, сообщает пресс-служба судебных приставов Татарстана.

На участке уже успели обустроить ландшафтный дизайн и высадить туи, а строительство вело нанятая бригада рабочих. Природоохранная прокуратура обратилась в суд, и тот постановил запретить все работы. Судебные приставы опечатали ворота участка и остановили стройку.

Сотрудники ведомства будут регулярно проверять территорию, чтобы не допустить возобновления работ. Если нарушения продолжатся, владельца привлекут к ответственности.

Анар Зейналов