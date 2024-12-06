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В Татарстане для инвестпроектов хотят повысить налог на прибыль до 25%

В Татарстана рассматривают возможность увеличения ставки налога на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов с 20% до 25%. Соответствующий законопроект внесен в Госсовет республики Кабинетом министров. Документ находится на стадии предварительного рассмотрения.

В Татарстане для инвестпроектов хотят повысить налог на прибыль до 25%

В Татарстане для инвестпроектов хотят повысить налог на прибыль до 25%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане для инвестпроектов хотят повысить налог на прибыль до 25%

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно законопроекту, для инвесторов с вложениями от 50 до 500 млн рублей предлагается отменить ограничение на использование пониженной налоговой ставки после 31 декабря 2026 года. Инициатива связана с изменениями в Налоговом кодексе РФ, которые были приняты федеральным законом № 176-ФЗ от 12 июля 2024 года.

Поправки затронут республиканский закон «О регулировании отдельных вопросов налогообложения при реализации региональных инвестиционных проектов». Если изменения утвердят, они начнут действовать с 1 января 2025 года.

Анар Зейналов

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