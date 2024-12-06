Дебошира с рейса Сочи — Москва привлекли к административной ответственности

Полицейские привлекли к административной ответственности пассажира, устроившего дебош на рейсе Сочи — Москва. Нарушителем оказался москвич 1987 года рождения, сообщается в официальном Telegram-канале МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Вести себя агрессивно по отношению к окружающим и выражаться нецензурной бранью мужчина начал еще во время полета, а по приземлении в аэропорт Шереметьево продолжил нарушать общественный порядок, не реагируя на замечания бортпроводников»,— отмечается в публикации.

Пассажира успокоили прибывшие на борт транспортные полицейские. Нарушителя доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства.

В отношении жителя столицы составили административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Также пассажира отправили на медицинское освидетельствование. Поводом послужил тот факт, что задержанный «неуверенно стоял на ногах». По результатам освидетельствования в полиции примут решение в соответствии с законодательством.

Вячеслав Рыжков