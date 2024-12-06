Экс-начальницу Кетовского центра ветеринарии будут судить за хищение

Прокуратура Кетовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей начальницы бюджетного учреждения «Кетовский центр ветеринарии» Натальи Склюевой. Она обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием служебного положения, в крупном размере). Дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По версии следствия, глава учреждения в 2020-2022 годах фиктивно трудоустроила знакомую, работающую в другом месте, ветеринарным фельдшером. Сотрудница фактически не выполняла обязанности на новой работе, начисленную зарплату и премии руководитель присваивала себе. Всего, по данным следствия, она похитила из бюджета более 300 тыс. руб.

Экс-начальнице центра ветеринарии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Виталина Ярховска