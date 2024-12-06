В Челябинске сгорел магазин «Дом колясок у Тихоновой»

Ночью 6 декабря в Челябинске сгорело здание магазина «Дом колясок у Тихоновой». Пострадавших нет, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

Пожар на улице Молдавской охватил кровлю и помещение внутри здания. Специалисты МЧС России оперативно ликвидировали открытое горение на площади 300 кв. м. На тушении были задействованы 29 человек и семь единиц техники. Для установления причины происшествия на место направлена испытательная пожарная лаборатория.

Виталина Ярховска