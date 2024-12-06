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В массовой аварии с возгоранием машин в Лебяжьевском округе погиб водитель

В Лебяжьевском округе в аварии с четырьмя автомобилями погиб водитель. Во время ДТП две машины загорелись, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 5 декабря 72-летний водитель УАЗ Patriot двигался по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск со стороны Омска к Кургану. На 334-ом км трассы он допустил столкновение со встречной «ГАЗелью» под управлением 56-летнего водителя. Потеряв контроль над управлением, последний выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Sitrak под управлением 45-летнего водителя, а после — с другой фурой Volvo с полуприцепом Kogel под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП Газель и второй большегруз загорелись. 56-летний водитель погиб на месте.

Виталина Ярховска

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