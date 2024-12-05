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Сочинца осудили на 14 лет за покушение на сбыт наркотиков

В Центральном районе Сочи вынесли приговор 27-летнему жителю, признанному виновным по ч. 3 ст. 30 и п. «т» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного сбыта наркотических веществ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В ходе судебного процесса установили, что в сентябре 2023 года осужденный, находясь по месту проживания, создал условия для произрастания растения конопли, содержащего наркотические средства. Обвиняемый также измельчил, высушил части растений и получил в итоге почти 4 кг марихуаны. Часть этого вещества разделили на партии с намерением дальнейшего сбыта неустановленными лицам на территории города.

Однако сотрудники правоохранительных органов пресекли его деятельность до реализации запрещенных веществ. Учитывая позицию государственного обвинителя, суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы. Исполнение наказания будет осуществляться в исправительной колонии строгого режима.

Мария Удовик

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