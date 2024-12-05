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В Туапсе осудят водителя, виновного в ДТП со смертельным исходом подростка

Туапсинская межрайонная прокуратура завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Краснодара, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели подростка на трассе Джубга—Сочи 27 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Обвиняемый, управлявший грузовым автомобилем, столкнулся с мопедом, за рулем которого находился 14-летний несовершеннолетний. В результате столкновения подросток получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

В ходе следственных действий специалисты установили, что водитель нарушил правила дорожного движения, что и послужило причиной трагедии. Обвиняемый признал свою вину и выразил раскаяние в связи с произошедшим инцидентом. Уголовное дело передали в Туапсинский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Мария Удовик

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