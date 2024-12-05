Директор Ярославского художественного училища покинул пост

Сергей Коровин покинул пост директора Ярославского художественного училища (ЯХУ). Об этом сообщили в министерстве культуры Ярославской области.

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«Выражаем глубокое уважение и искреннюю благодарность Сергею Михайловичу Коровину, который с сегодняшнего дня покинул пост директора Ярославского художественного училища. Ваше руководство – это эпоха развития и процветания училища»,— говорится в сообщении минкульта.

Как сообщает «Городской телеканал», уход с поста связан с окончанием срока трудового договора. Сергей Коровин останется в училище в качестве заместителя директора, а бывший замдиректора Елена Замотина возглавит ЯХУ.

Господин Коровин сам заканчивал ЯХУ, и в 1987 году начал там преподавать. В 1988 году он возглавил учреждение, которым руководил до настоящего времени. Является Заслуженным художником России.

Алла Чижова