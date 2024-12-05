«АПРИ» вошла в топ–40 застройщиков премии «Домклик»

2 декабря в рамках Domclick Digital Forum, В Москве, в кластере «Ломоносов», были объявлены ведущие игроки рынка недвижимости, определённые на основе данных сервисов «Домклик».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг» Фото: предоставлено АО АПРИ «Флай Плэнинг»

На торжественной церемонии награждения победителей премии «Топ–50 агентств недвижимости и застройщиков» компанию представлял генеральный директор «АПРИ» — Сергей Шаль.

Рейтинг составлялся в зависимости от количества ипотечных сделок со «Сбербанком» и неипотечных сделок компаний с сервисами «Домклик» в период с 1 ноября 2023 по 1 ноября 2024 год. «АПРИ» вошла в топ–40 из 100 лучших девелоперов России и оставляет за собой лидерство среди строительных компаний Челябинской области.

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ»