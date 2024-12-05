Строительство модульной поликлиники в Ярославле перенесли на 2025 год

В Ярославле модульную поликлинику на улице Гоголя достроят в первой половине 2025 года. Об этом сообщили в министерстве строительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что подрядчиком по контракту стоимостью 444 млн руб. выступает ООО «Алгоритм». Работы должны были завершить до 15 декабря 2024 года. На настоящий момент на участке сделаны подготовительные работы, но, как сообщили в минстрое, вовремя модуль (типовая заводская конструкция) не придет.

«Производитель не обеспечил своевременное изготовление конструкции, и ее поставка будет перенесена на начало 2025 года. Полностью завершить строительство поликлиники планируется в первой половине следующего года»,— сообщили в минстрое.

Кроме того, после поставки конструкции нужно будет провести коммунальные сети и благоустроить территорию.

Алла Чижова