В Татарстане бывшего замначальника ИК-5 осудили за взятку в виде iPhone 14

В Татарстане признали виновным бывшего заместителя начальника исправительной колонии №5 в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

Следствие и суд установили, что в 2023–2024 годах экс-заместитель начальника ИК-5 получил от одного из осужденных взятку в виде мобильного телефона «iPhone 14 Pro Max». За это обвиняемый разрешил мужчине свободно пользоваться имевшимся у того телефоном. Также фигурант не предпринимал мер по контролю передвижения осужденного по ИК.

Бывшему сотруднику колонии назначили наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать должности в органах государственной власти, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 3 года.

Диана Соловьёва