Власти Югры примут меры для сохранения Нижневартовского молочного завода

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук поручил найти инвесторов для Нижневартовского молочного завода, владельцы которого сообщили о планах закрыть предприятие. Об этом глава региона рассказал в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«Если будет принято решение, что собственники не захотят больше заниматься, они говорят об убыточности и бесперспективности этого предприятия, поставил задачу найти предпринимателей, которые могли бы подхватить предприятие, вдохнуть в него новую жизнь, сохранить рабочие места и качественный молочный продукт на рынке»,— сказал он.

Господин Кухарук отметил, что заводу не были оказаны меры поддержки, которые позволили бы функционировать предприятию. По его словам, более 60 работников получили уведомления, что до конца 2024 года их ставки будут сокращены. «Коллегам помогаем получить меры поддержки федерального формата, все, что касается маркировочной продукции, есть возможность получить субсидию на приобретенное оборудование. Вторая мера поддержки региональная, коллегам поможем получить»,— сказал губернатор.

Василий Алексеев