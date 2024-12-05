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Парковку ограничат на Нижневолжской набережной с 26 декабря

Парковку транспорта ограничат на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде с 26 декабря. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ограничения будут действовать на участках от улицы Черниговской до улицы Широкой. Это необходимо для беспрепятственного проезда транспорта по набережной от Канавинского моста в сторону улицы Широкой.

Также до 10 марта продлено ограничение движение по улице Сергиевской на участке от улицы Ильинской до дома №15 на улице Сергиевской из-за реконструкции автомобильной дороги.

Владимир Зубарев

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