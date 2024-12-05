Нижегородскому воспитателю избрали подписку о невыезде по делу о гибели ребенка

Воспитателю предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ) по делу о гибели трехлетнего ребенка на территории детского сада на улице Бринского в Нижнем Новгороде, сообщили в региональном СУ СК 5 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», 2 декабря трехлетний ребенок погиб во время прогулки. Предварительно, мальчик зацепился одеждой за игровое оборудование и через некоторое время умер от асфиксии.

Как полагает следствие, воспитатель в нарушение профессиональных обязанностей не вела постоянный контроль за воспитанниками. Следователи просили отправить фигурантку под домашний арест, однако суд избрал более мягкую меру пресечения — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Галина Шамберина