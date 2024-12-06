Казанский ИТ-парк закупит ПО для кибербезопасности на 24,5 млн рублей

Государственный автономный технопарк «ИТ-парк» в Казани проведет закупку программного обеспечения для обеспечения кибербезопасности. Начальная стоимость контракта составит 24,5 млн рублей, следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Технопарк планирует приобрести лицензии на продукты Positive Technologies: MaxPatrol EDR, MaxPatrol SIEM и Network Attack Discovery. Программное обеспечение будет использоваться для управления инцидентами, мониторинга событий и анализа сетевых угроз. Лицензии будут действовать не менее 12 месяцев с момента активации, а также включают круглосуточную техническую поддержку (24/7) и предоставление обновлений.

ПО будет передано в электронном виде или на физическом носителе, с предоставлением ключей активации, документации и сертификатов соответствия требованиям ФСТЭК России. Поставщик обязан предоставить сертификат технической поддержки на весь срок действия лицензий.

Работа должна быть выполнена по адресу: Казань, ул. Петербургская, д. 52. Срок подачи заявок истекает 12 декабря, а итоги электронного редукциона будут подведены 13 декабря.

Анар Зейналов