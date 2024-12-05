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Создано Объединение молодежи АО «БЭСК»

В ноябре в группе компаний АО «БЭСК» создано Объединение молодежи, в которое вошли молодые специалисты. Сегодня в Объединении уже более 600 человек. Главным председателем Объединения избран начальник департамента стратегического управления и развития Ильдар Хамитов. Его заместителями стали Дарья Гагилева и Ольга Евграфова.

И.Хамитов (в центре), О.Евграфова (слева) и Д.Гагилева (справа) во время заседания руководства Объединения

Фото: ООО «Башкирэнерго»

Также председатели избраны в дочерних организациях и производственных отделениях Башкирэнерго, что обеспечит эффективную работу Объединения во всех подразделениях компании и позволит учесть специфику работы на местах и создать целостную систему поддержки молодых специалистов. Участники Объединения молодежи уже провели свой первый съезд.

– Основная цель Объединения – создание площадки для реализации потенциала молодёжи АО «БЭСК». Развивать будем четыре направления: информационное, спортивное, культмассовое и научно-инновационное. В планах Объединения расширение спортивных дисциплин в отраслевых и корпоративных соревнованиях, создание «Фабрики идей» и другие интересные проекты, – рассказал Ильдар Хамитов.

ООО «Башкирэнерго»

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