Мы сами с академиями

Депутаты Госсовета Татарстана предлагают внести изменения в федеральный закон, согласно которым субъекты РФ смогут создавать свои академии наук. Авторы объясняют, что законодательная инициатива необходима, чтобы убрать правовой пробел в законодательстве, из-за которого статус региональных академий наук оставался неопределенным. Эксперт считает, что предлагаемые изменения могут отклонить, так как они противоречат пунктам из действующего федерального закона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Академия наук Республики Татарстан

Фото: antat.ru Академия наук Республики Татарстан

Фото: antat.ru

Госсовет Татарстана направил в Совет законодателей России инициативу с предложением разрешить субъектам страны создавать государственные академии наук в форме бюджетных учреждений. Соответствующие изменения предлагают внести в ст. 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Как рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Госсовета Татарстана, инициатором законодательной инициативы выступает Академия наук республики. Согласно проекту, субъекты России смогут стать учредителями и собственниками имущества региональных академии наук, а функции и полномочия учредителя и собственника будут выполнять высшие исполнительные органы субъектов. При этом отдельные функции и полномочия высший орган сможет передать иным исполнительным органам в субъекте. В региональной академии наук будет действовать устав, утверждаемый высшим исполнительным органом исполнительной власти субъекта, а ее деятельность будет регулироваться Федеральным законом, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов страны.

Кандидат на роль главы учреждения будет выбираться из числа академиков собранием членов академии наук. Высшее должностное лицо субъекта будет утверждать назначение на должность и освобождение от поста. Академия наук будет работать за счет средств из бюджета региона. Учреждение также может получить средства из федерального бюджета в рамках конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инновационных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации. Авторы инициативы предлагают, чтобы академии наук ежегодно представляли отчеты о своей научной деятельности и предложения о направлениях развития высшему исполнительному органу субъекта.

По информации из пояснительной записки, законодательная инициатива разработана с целью устранить правовой пробел в законодательстве РФ. Согласно статье 12 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», органы государственной власти субъектов России имеют право создавать, реорганизовывать, ликвидировать государственные научные организации, осуществлять функции и полномочия их учредителя. Однако в статье 6 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ

«О науке и государственной научно-технической политике» в качестве государственных академий наук называются только академии, учрежденные федеральными органами. Среди них Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств. Авторы инициативы отметили, что в законодательстве нет какого-либо упоминания о существующих региональных академиях наук. Среди них учреждения в Башкортостане, Татарстане, Чеченской Республике, Республика Саха (Якутия), которые стали «стратегически значимыми учреждениями развития науки в регионах России».

По мнению авторов инициативы, существующий правовой пробел исключает академии наук регионов из общероссийского процесса научного и инновационного развития. У региональных учреждений также нет возможности получить федеральную поддержку «при решении важных для многих регионов России задач». В пояснительной записке говорится, что действующее законодательство о некоммерческих организациях уравнивает академии наук субъектов с иными некоммерческими организациями (школы, учреждения среднего и дополнительного образования).

В инициативе поясняется, что проблема со статусом региональных учреждений не решена в двух других проектах федеральных законов «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». В одном из них предлагают создать региональные учреждения с учетом мнения Российской академии наук (РАН). Денежные средства из федерального бюджета академии наук субъектов могут получить после согласования с РАН, которая выдает предварительное положительное экспертное заключение. Депутаты Госсовета Татарстана считают, что этот законопроект делает региональные учреждения фактическими филиалами РАН. Второй законопроект и вовсе игнорирует существование академий наук субъектов страны. Из-за этого есть риски утраты правовых оснований для существования таких учреждений.

«Существующая ситуация требует урегулирования на федеральном уровне посредством дополнения статьи 6 действующего Федерального закона „О науке и государственной научно-технической политике“ соответствующими положениями, что в данный момент находится за пределами возможностей отдельно взятого субъекта Российской Федерации», — говорится в тексте пояснительной записки.

Юрист Язгуль Хаева из компании «Яхатин» рассказала, что в законодательстве имеет место не правовой пробел, а правовая коллизия. Между двумя правовыми актами существуют противоречия, которые необходимо устранить. Авторы инициативы упоминают, что в существующем ФЗ от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ нет какого-либо упоминания региональных академиях наук. Юрист считает, что этот вывод неверен, т. к. одна из частей закона отсылает на федеральный закон, в котором отдельная статья посвящена региональным отделениям РАН.

По мнению эксперта, инициативу Госсовета Татарстана могут отклонить, т.к. предлагаемые изменения противоречат ряду пунктов из федерального закона «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Язгуль Хаева отметила, что целесообразнее принять постановление, утверждающее порядок создания региональных академий наук, а не вносить изменения в существующий Федеральный закон.

Диана Соловьёва