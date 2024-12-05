Ростовские власти предложили создать программу развития пчеловодства

Депутаты законодательного собрания Ростовской области предложили создать специальную программу или подпрограмму государственной поддержки развития донского пчеловодства в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает пресс-служба донского парламента.

В 2023 году в Ростовской области было зафиксировано 139 тыс. пчелосемей, которые содержались в 2,1 тыс. пчеловодческих хозяйствах, сейчас в регионе — 133 тыс. пчелосемей в 1,3 тыс. пчеловодческих хозяйствах. Одним из главных факторов сокращения количества пчелосемей является несогласованная с пчеловодами обработка цветущих сельскохозяйственных культур пестицидами, в результате которой гибнут пчелы.

«Несмотря на принимаемые меры и реализуемые решения на всех уровнях власти, травля пчел, их гибель, продолжается и в настоящее время. Конечно, радует, что масштабы гибели пчел намного меньше, чем в прошлом»,— рассказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области – председатель комитета по аграрной политике Вячеслав Василенко.

Несмотря на установленный в федеральном законодательстве минимальный (5 дней) и максимальный срок (10 дней), в течение которого должно проводиться оповещение населения об обработках пестицидами, травля пчел продолжается.

По словам господина Василенко, около 75% всех продовольственных культур не могут существовать без опыления. Продовольственная безопасность населения напрямую зависит от благополучия основных опылителей – медоносных пчел.

Господин Василенко подчеркнул необходимость наладить совместную работу пчеловодов, сельхозтоваропроизводителей, муниципальных образований и ветеринарной службы, чтобы решить проблемы в отрасли.

Ева Китаева