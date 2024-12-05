Российский рынок газоочистки может достичь почти 130 млрд руб. до 2030 года

Объем российского рынка газоочистного оборудования к 2030 году может вырасти в несколько раз и достигнуть 127,5 млрд руб., рассказала генеральный директор «ТЛП Менеджмент» Заира Махачева.

«На сегодняшний день отмечается рост рынка газоочистного оборудования. По нашим прогнозам, к 2030 году рынок составит порядка 127,5 млрд руб. Мы взяли в оценку только те предприятия, которые составили первую категорию НВОС (негативного воздействия на окружающую среду). Мы очень пессимистично оценили желания этих предприятий модернизировать существующие газоочистные установки, сильно снизив интенсивность замены оборудования. Мы взяли среднюю цену фильтра в районе до 100 млн руб., а для крупных загрязнителей — это очень низкая оценка. Зачастую предприятию надо заменить не только сам фильтр, но и все, вплоть до фундамента. Порой это не просто проект модернизации, а проект нового капитального строительства. Этого мы не оценивали».— рассказала госпожа Махачева на конференции ИД «Коммерсантъ».

Российский рынок газоочистки делится на активный и пассивный. Активный рынок формируют те предприятия, которые подтвердили намерения о закупке газоочистных фильтров заключением контрактов и участием в тендерных процедурах. По данным коммерческой службы «ФИНГО», общий объем активного рынка составил более 22 млрд руб. С 2019 года он вырос более чем на 80%. Объем пассивного рынка значительно выше и составляет 106 млрд руб., его формируют предприятия первой категории НВОС — более 400 объектов, которые нуждаются в газоочистном оборудовании, но не охвачены федеральным проектом «Чистый воздух».

В 2019 году в рамках национального проекта «Экология» запущен федеральный проект «Чистый воздух», направленный на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В рамках проекта планируется кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах-участниках, в том числе снижение выбросов не менее чем на 20%, а к 2030 году — в два раза по сравнению с показателями 2020 года.