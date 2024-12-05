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Главного тренера ФК «Пари НН» дисквалифицировали и оштрафовали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза принял решение о дисквалификации на два матча (один — условно) главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород» Виктора Ганчаренко. Поводом для этого стали угрозы в адрес главного арбитра Яна Бобровского после матча «Пари НН» — «Ростов» 30 ноября.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ТАСС, Виктор Ганчаренко демонстративно выражал несогласие с решениями судейской бригады. На просьбу главного арбитра успокоиться, тренер крикнул ему в спину: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся». После этого главный тренер «Пари НН» пояснил, что не угрожал Яну Бобровскому, а имел ввиду, что тому «недолго осталось судить». Все это указано в рапортах от судей.

Кроме дисквалификации Виктору Ганчаренко также назначен штраф 250 тыс. руб.

Андрей Репин

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