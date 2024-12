Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях недели: новогодние коллекции одежды и новые марки косметики с историей.

Французское кружево и российский хрусталь

Вышла новогодняя коллекция российской марки модной одежды ALL WE NEED is a New Year.

Ее создатели акцентируют внимание на изделиях из французского кружева как напоминании о морозных узорах на стекле — платьях, юбках и топах. Также в коллекцию вошли платья, костюмы из испанского бархата, твидовые жакеты, корсеты, брючные костюмы с отделкой натуральными перьями, платья-комбинации в пайетках, модели из ткани с дуохромным сиянием. Аксессуары выполнены с винтажной ноткой: сумки-мешочки, жемчужные пояса на юбках и вязаные шапочки ручной работы. Предполагается, что каждое из изделий можно носить вне праздничного сезона и сочетать с привычным гардеробом.

В рамках выхода коллекции и съемки рекламной кампании были задействованы мастера завода «Гусь Хрустальный»: хрустальные бусы, подвески и шторы можно встретить не только на фотографиях, но и в реальной жизни — в оформлении бутиков бренда.

Фото: ALL WE NEED is a New Year

Dr Burgener в Москве

В Москву приехала доктор биологических наук Полин Буженер — представитель одноименной косметической линии Dr Burgener Switzerland, которая начала свою работу в 1955 году и продолжает развиваться как семейный бизнес. Концепция Dr Burgener — максимальное внимание к каждому этапу ухода. Среди хитов марки — крем Green Caviar Face Cream с экстрактом зелёной икры, золотая сыворотка для лица Grand Cru Gold. Во время своего визита Полин Буженер показала новинки, средства омоложения изнутри (порошки из гиалуроновой кислоты, детокс-ампулы, жидкий витамин С) — это стало частью программы комплексной бьютификации, которую марка считает наиболее эффективной. В России с процедурами Dr Burgener можно познакомиться в салонах красоты «Мильфей» и спа-центрах World Class.

Фото: Dr Burgener
Доктор биологических наук Полин Буженер (на фото)

«Снежная Королева» засияла

«Снежная королева» показала новогоднюю коллекцию, полную блеска пайеток, тонкого атласа, бархата и, конечно, натурального меха. Историю «Время сиять» о выборе идеального наряда снимали в отеле «Метрополь», стилистом выступила Ирэн Дужий, а фотографом — Ольга Бови.

Фото: «Снежная королева»

Вечное путешествие прибыло в Россию

Ароматы Eternal Journey (или «Вечное путешествие») появились в Москве. Их представил основатель марки Пьер Раван — диджей, продюсер, сертифицированный преподаватель йоги и тренер по медитации. В его линии шесть ароматов, по три в каждой коллекции: 24-hour отражает внешнее путешествие, поиск гармонии в повседневной жизни, а коллекция 3H настраивает на внутреннее путешествие. Ароматы Eternal Journey входят в Extraordinary Collection — коллекцию брендов, созданную с посылом «Когда есть все, необходимо особенное». Она была создана в 2024 году и включает 12 брендов ухода за кожей лица, тела и волосами, декоративной косметики и нишевои парфюмерии из Франции, Великобритании, Италии, Испании, Болгарии, США и России.

Фото: Eternal Journey

