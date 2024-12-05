КПРФ пожаловалась в прокуратуру на срыв сроков ремонта нижегородских теплосетей

Депутаты от КПРФ обратились в прокуратуру из-за срыва сроков ремонта тесплосетей в Нижнем Новгороде. Коммунисты просят надзорный орган проверить выполнение контрактов на замену и реконструкцию трубопроводов АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал», сообщили в пресс-службе партии.

Депутаты и активисты проверили ход работ по замене городских коммунальных сетей. В результате выяснилось, что на многих объектах, которые нужно было привести в порядок до начала зимы, ремонт не завершен и не ведется.

Как писал «Ъ-Приволжье», отопительный сезон начался в Нижнем Новгороде 1 октября. Паспорт готовности город получил в середине ноября.

Елена Ковалева