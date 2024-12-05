Билеты на «Поезд Деда Мороза» в Нижнем Новгороде раскупили за 20 минут

За 20 минут раскупили билеты на «Поезд Деда Мороза» в Нижнем Новгороде, который ожидается 29 декабря 2024 года. Эту информацию на заседании комиссии по соцполитике 5 декабря озвучила директор департамента культуры Светлана Гуляева.

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Зампред гордумы Николай Сатаев сказал, что попасть на поезд почти невозможно, сам он пытается через профком железнодорожников найти билет для обратившегося к депутату ребенка-инвалида. Господин Сатаев считает, что надо серьезно подумать над тем, чтобы делать квоту для инвалидов, многодетных семей, детей участников СВО и резервировать по несколько билетов для депутатов, чтобы они смогли их выкупить и раздать в своих округах.

Светлана Гуляева рассказала, что мэрия по просьбе ГЖД организует праздничную программу на станции, которую могут посетить все желающие. Со своей стороны мэрия попросила организовать дополнительное посещение хотя бы отдельных вагонов, по этому вопросу железнодорожники пока думают.

Она добавила, что квоте для детей участников СВО вопрос решен на федеральном уровне, через фонд «Защитники Отечества».

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», «Поезд Деда Мороза» в Нижнем Новгороде простоит шесть часов.

Ирина Швецова