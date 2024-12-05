Шаг вправо, шаг влево — дизайн-код

Мэрия Ярославля разработала дизайн-код, который включает требования к оформлению города: фасадам зданий, навигации, освещению, ограждениям и тд. В частности, код запрещает использовать для внешней отделки сайдинг и профнастил, частичную окраску и облицовку фасадов. Пока что документ не является обязательным, власти намерены его доработать. Депутаты одобрили планы мэрии и рекомендовали исполнительной власти принять документ как можно скорее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богоявленская площадь, один из предлагаемых вариантов покрытия общественных зон

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024 Богоявленская площадь, один из предлагаемых вариантов покрытия общественных зон

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024

Итоги полуторагодовой работы над дизайн-кодом Ярославля на заседании постоянной комиссии по экономике и развитию города муниципалитета представила заместитель мэра Елена Гудкевич. Дизайн-код разрабатывали сотрудники мэрии, без привлечения подрядчиков. При этом в состав рабочей группы вошли архитекторы, художники, ландшафтные дизайнеры, юристы и другие специалисты, всего около 50 человек.

Дизайн-код представляет из себя свод правил по оформлению города. Документ из 200 страниц включает разделы «Стиль города», «Фасады», «Нестационарные объекты», «Информационные и рекламные конструкции», «Городская навигация», «Праздничное и событийное оформление», «Малые архитектурные формы», «Озеленение», «Покрытия», «Освещение», «Ограждения», «Территория ИЖС».

Дизайн-код содержит немало совершенно новых требований, которые должны будут исполнять не только органы власти, но и частные собственники зданий и сооружений.

В частности, в оформлении городских фасадов предлагается запретить использование сайдинга, профнастила, стеновых панелей «под натуральный камень» и ряд других популярных материалов.

Вводится запрет и на частичную покраску или облицовку фасадов.

«Приобретая часть здания, недопустимо его оформлять отдельно от всего фасада здания, например, облицовывать его мрамором. Такие попытки мы видим в нашем городе. Не допускается покраска здания, не соответствующая по колористике всему фасаду»,— подчеркнула госпожа Гудкевич.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение по освещению

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024 Предложение по освещению

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024

Кроме того, запрещается и использование остекления, которое не соответствует цветовому решению всего объекта. Определены и цвета для зданий города, преимущественно в пастельных тонах.

Дизайн-код делит город на четыре территории, в которых устанавливаются свои правила. Это зона ЮНЕСКО, общественные пространства, жилые зоны и городские магистрали.

Для исторической части требования более жесткие, а в отдаленных от центра районах предполагается чуть большая свобода.

«В спальных районах, можно использовать, например, не чугунные ограждения, как в исторической части, а более современные и дешевые для бюджета»,— сказала Елена Гудкевич.

Дизайн-код подразумевает единое остекление окон, балконов и лоджий в здании, установку козырьков на домах в общем облике. Двери в коммерческих помещениях должны быть светопрозрачными. В разделе по архитектурно-художественной подсветке говорится, что она не должна «производить слепящее действие на водителей транспорта и пешеходов». Предлагается запретить в Ярославле и цветную подсветку, в том числе витрин, а также «пульсирующую, мерцающую». В разделе «Остановочные комплексы» отмечается, что «павильон должен обеспечивать защиту от ветра, для чего у него есть стенки не менее, чем с трех сторон».

Есть в дизайн-коде и требования к сезонным кафе. Например, уличную мебель нельзя располагать хаотично, а сама мебель должна «отражать историю и культуру города, а также способствовать формированию его идентичности». В разделе сообщается, что этого можно достичь путем использования местных материалов или добавления национальных элементов в дизайн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предложение по освещению

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024 Предложение по освещению

Фото: Дизайн-код Ярославль-2024

Сажать на улицах города предлагается клен, иву, липу, черемуху, сосну, вишню птичью. Также предлагается озеленять крыши зданий.

Вместо заборов, где это возможно, дизайн-код рекомендует зеленые изгороди.

«В городской застройке вдоль проезжей части и тротуаров улиц, а также во дворах многоквартирных домов рекомендуется также формировать зеленые изгороди из кустарника. Там, где это возможно, уйти от ограждений в более декоративные элементы с единственным условием — обеспечения безопасности движения»,— рассказала госпожа Гудкевич.

По словам заместителя мэра, часть экспертов одобрила дизайн-код, но есть и замечания, над которыми власти работают. Мэрия пока не определилась, делать ли документ обязательным для исполнения. В некоторых городах подобные нормы включены в правила благоустройства. Не идет пока речи и о наказаниях за нарушения кода.

Депутат муниципалитета Александр Черепанин после доклада призвал власти ускорить работу по дизайн-коду и раскритиковал существующее положение вещей.

«У нас куда ни глянь — везде беда. У нас безобразные торговые центры.

Взять промежуток между Тутаевским шоссе и Ленинградским проспектом. Что там настроили? Мы своими руками, мы своим безразличием убиваем наш город. Хочется кричать уже. Мы с вами полтора года разрабатываем дизайн-проект, а в это время город погибает»,— эмоционально высказался господин Черепанин.

«Мы очень многое упустили за последние лет 10. Начали мечтать даже не о хороших фасадах, а просто о наведении порядка. К счастью, ситуация начала меняться. Вот уже на подходе реально хороший, классный и нужный документ, чтобы никаких шагов вправо и влево не возникало, чтобы все знали, как правильно делать»,— поддержала коллегу депутат Евгения Овод.

Председатель муниципалитета Сергей Калинин также положительно оценил представленный дизайн-код и сказал, что документ положит конец спорам об оформлении города.

«В конечном итоге давайте эту дискуссию прекратим один раз и навсегда. Тут спорить можно долго, но стандартизация она для этого и есть, и в конечном итоге мы придем к какому-то дизайн-коду Ярославля»,— резюмировал господин Калинин.

По итогам заседания члены комиссии рекомендовали мэрии Ярославля продолжить работу по разработке дизайн-кода и доложить о результатах во втором полугодии 2025 года.

Алла Чижова, Антон Голицын