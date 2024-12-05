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Коммерсантъ FM
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«Париж — ведущая мировая торговая площадка для работ стоимостью менее $10 тыс.»

Дмитрий Буткевич — о доступном искусстве

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич подводит итоги аукционного года в сегменте affordable art, то есть произведений стоимостью до $10 тыс.

Фото: John Thys / AFP

Фото: John Thys / AFP

Мы продолжаем исследовать сегмент арт-рынка, который по-английски называется affordable art, а по-русски «доступное искусство». И определяется западными аналитиками границей в $10 тыс. или 1 млн руб., в нынешних котировках. Кстати, среди 343 тыс. лотов, проданных менее чем за $10 тыс. в первом полугодии 2024 года, 61% был продан по цене менее $1 тыс., а еще 30% — от $1 тыс. до $10 тыс. Итак, Париж, Нью-Йорк, Лондон, Токио, Берлин, Вена, Брюссель — основные художественные столицы полны доступных произведений. Тем не менее Париж является местом, где предложение в этом ценовом сегменте наиболее обильно и разнообразно.

Франция извлекает выгоду из плотной территориальной сети, состоящей из 184 аукционных домов, и мало зависит от многомиллионных произведений, в отличие от американского и британского рынков. Прежде всего, Франция является подлинным источником искусства всех периодов. Страна, конечно, была магнитом для ряда крупных и плодовитых художников ХХ века, таких как Пабло Пикассо, Сальвадор Дали, Жоан Миро и так далее. Кроме того, дух коллекционирования произведений искусства, глубоко укоренившийся во Франции, способствовал созданию богатых и разнообразных коллекций на протяжении десятилетий.

Париж — это ведущая мировая торговая площадка для работ стоимостью менее $10 тыс. Только за первые шесть месяцев нынешнего года во французской столице было продано более 30 тыс. таких лотов, что в три раза больше, чем в Нью-Йорке, и столько же, сколько в Лондоне, Берлине, Токио и Брюсселе, вместе взятых! Среди самых динамичных французских аукционных домов Millon является ведущим в этом сегменте: у него более чем 4,2 тыс. лотов, каждый стоимостью до $10 тыс. Ader выделяется как второй французский аукционный дом в этом сегменте, у него более чем 3 тыс. подобных результатов. Rossini занимает третье место с 2,3 тыс. такими продажами. За ним следует Artcurial с почти 1,7 тыс. проданными доступными лотами.

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