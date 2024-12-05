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Экс-главе Фершампенуаза вынесли приговор за получение взяток

Верхнеуральский районный суд Челябинской области приговорил бывшего главу села Фершампенуаз Бориса Сагитдинова к 5,5 года колонии общего режима за получение взяток (п. «в», ч. 5 ст. 290, п. «в» ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ). Информацию подтвердили в суде.

По версии следствия, Борис Сагитдинов с марта по апрель 2022 года получил от предпринимателя 200 тыс. руб., а также с апреля по июнь 2023-го — 220 тыс. руб. Взамен он информировал бизнесмена о планируемых муниципальных заказах в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также оказывал помощь в заключении госконтрактов и оплате работ в сжатые сроки. Размер взяток составлял 10% от суммы договоров, заключенных с администрацией. Кроме того, в марте 2023 года экс-глава села выдал фиктивные документы жителю Нагайбакского района, приговоренному к обязательным работам, об отбытом наказании.

Бориса Сагитдинова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в июне 2023 года с поличным при получении взятки в размере 50 тыс. руб.

Виталина Ярховска

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