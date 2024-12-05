В Свердловской области стоимость огурцов за неделю выросла на 16,4%

За прошедшую неделю в Свердловской области стоимость 1 кг огурцов составила 224,8 руб., что на 16,4% превышает показатель предыдущей недели, следует из данных Свердловскстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Больше всего в Свердловской области подорожали огурцы — стоимость 1 кг огурцов за неделю выросла на 16%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Больше всего в Свердловской области подорожали огурцы — стоимость 1 кг огурцов за неделю выросла на 16%

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным статистики на 2 декабря, помимо огурцов резко выросла стоимость помидоров — цена 1 кг составила 245,8 руб., что на 12,2% выше показателя 25 ноября. Также на 5,9% подорожала капуста — до 42,5 руб/кг, на 2,6% — картофель — до 48,1 руб. В среднем на 1% подорожали курица, сливочное масло, творог, сметана и молоко.

Сильнее остальных подешевели такие продукты, как макароны (-1,5%, до 126,26 руб./кг) и колбаса полукопченая и варено-копченая (-0,9%, до 700,85 руб./кг).

Анастасия Таначева