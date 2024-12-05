Уфимец отсудил 2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

Кировский райсуд Уфы обязал Минфин РФ выплатить уфимцу 2 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, уфимец обвинялся в убийстве своей родственницы и в разбое. Преступление произошло в Нефтекамске. Истца задержали в качестве подозреваемого в декабре 2001 года, но вскоре отпустили из-за недостатка доказательств, а уголовное дело было закрыто. Через 12 лет — в декабре 2013 года — истца вновь допросили, но уже в качестве свидетеля, а в 2022 году ему предъявили обвинения.

Под домашним арестом уфимец был более девяти месяцев, пока в мае 2023 года присяжные и судья Верховного суда Башкирии не оправдали его. За ним было признано право на реабилитацию. Оправдательный приговор устоял в Четвертом апелляционном суде общей юрисдикции.

В иске уфимец указывал, что в течение 21 года он был в постоянном стрессе из-за неоднократных допросов, очных ставок, экспертиз, его проверяли на полиграфе, он перенес несколько инсультов и инфарктов. Моральные страдания истец оценил в 50 млн руб.

В суде представитель ответчика просила в иске отказать, полагая, что сумма компенсации завышена.

Уменьшая размер компенсации в 25 раз, суд учел «принцип разумности и справедливости».

Венера Хисамова