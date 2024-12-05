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Прокуратура проверит школу и детсад в Гафурийском районе

Прокуратура Гафурийского района проведет проверку школы и детского сада в селе Табынское, где, по неподтвержденным данным, якобы бьют и оскорбляют воспитанников, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Кроме того, прокуратура контролирует проведение доследственной проверки и принятие процессуального решения по данному факту»,— уточнили в надзорном органе.

О возможном ЧП стало известно от Telegram-канала «Честный репортаж». Родители некоторых воспитанников заявили, что над их детьми издеваются учителя и воспитатели, а директор учебных заведений якобы обо всем знает и не предпринимает никаких мер.

Венера Хисамова

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