В Магнитогорске в январе проезд в общественном транспорте подорожает до 40 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Магнитогорска увеличится до 40 руб. Новый тариф начнет действовать с 1 января 2025 года, сообщает городская администрация.

При оплате банковской картой стоимость проезда в автобусе и трамвае будет снижаться до 38 руб. Также для некоторых категорий граждан действуют льготы. Пенсионеры при наличии социальной карты смогут каждый месяц пользоваться 30 бесплатными поездками. За каждый следующий платный проезд им компенсируют 15 руб.

Кроме того, для пенсионеров-садоводов сохранят бесплатный проезд в СНТ по сезонным автобусным маршрутам. Школьникам и студентам очного обучения также будут компенсировать 15 руб. от стоимости проезда.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в октябре 2024 года увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте Челябинска, Копейска, Сосновского района. Размер оплаты наличными составил 43 руб., банковской и транспортной картами — 37 руб. и 34 руб. соответственно.