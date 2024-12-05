В Ярославле на Московском проспекте машина столкнулась с опорой моста

В Ярославле в результате аварии на Московском проспекте трех человек доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП случилось в районе 11:20 5 декабря в месте пересечения Московского проспекта и Суздальского шоссе. По данным ведомства, 50-летний водитель Chevrolet совершил наезд на препятствие. На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль встал на бок между отбойниками и столкнулся с опорой жд-моста.

«По предварительным данным водитель и двое пассажиров Chevrolet доставлены в медицинское учреждение»,— сообщили в УМВД и добавили, что проводится проверка.

Алла Чижова