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В Ярославле на Московском проспекте машина столкнулась с опорой моста

В Ярославле в результате аварии на Московском проспекте трех человек доставили в медицинское учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

ДТП случилось в районе 11:20 5 декабря в месте пересечения Московского проспекта и Суздальского шоссе. По данным ведомства, 50-летний водитель Chevrolet совершил наезд на препятствие. На фотографиях с места ДТП видно, что автомобиль встал на бок между отбойниками и столкнулся с опорой жд-моста.

«По предварительным данным водитель и двое пассажиров Chevrolet доставлены в медицинское учреждение»,— сообщили в УМВД и добавили, что проводится проверка.

Алла Чижова

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