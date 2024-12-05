В Башкирии стали чаще общаться по видеосвязи

Жители Башкирии стали активнее пользоваться сервисами для видеоконференций. Осенью 2024 года трафик тематических приложений вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования МегаФона и сервиса онлайн-коммуникаций Контур.Толк на основе обезличенных данных пользователей.

Фото: пресс-служба Контура, автор: Ксения Федюшина

Наибольшее количество гигабайт в республике по-прежнему тратят в зарубежных сервисах Zoom и Skype. Помимо этого, в число популярных платформ для видеоконференций осенью текущего года вошли сервисы «Яндекса» («Яндекс Телемост» и Pruffme, недавно приобретенный компанией), SaluteJazz и Контур.Толк.

По динамике переданного трафика среди отечественных решений лидерами стали «Яндекс Телемост» (прирост в 14 раз к показателям сентября-ноября 2023 года) и Pruffme (+50%).

Каждый третий пользователь приложений для видеоконференций в регионе (37%) — абонент от 35 до 44 лет. Четверть всех участников ВКС — пользователи от 25 до 34 лет. При этом видеосозвонами башкортостанцы не злоупотребляют — среднее время встречи составляет всего 31 минуту.

По данным Контур.Толка, в течение двух лет сервисы для коммуникаций стали чаще использовать строительные компании и организации из сферы недвижимости. Перечисленные отрасли нарастили свои доли и вошли в топ-10 секторов, наиболее активно использующих сервисы видеосвязи. Это может быть связано с ростом строительного сектора в целом и объемом вводимой недвижимости — продавцы продвигают онлайн-показы, а застройщики активно созваниваются с компаниями-подрядчиками. При этом лидерами по внедрению сервисов онлайн-встреч закономерно остаются образовательные учреждения (23% всех подключений), IT-сфера (13%) и консалтинговые компании (8%).

Раньше всех в стране совещания проводят жители Новосибирска — пик активности приходится на 9:00 по местному времени. На Урале самое популярное время для совещаний — 11:00, а в Москве и Санкт-Петербурге совещания стабильно проводят в 10:00. Примечательно, что в двух столицах чаще других общаются по ночам. А в остальных регионах страны графики активности в это время близки к нулю.

ПАО «МегаФон»