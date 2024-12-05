В порту Туапсе сократили сроки таможенного оформления судов

В морском порту Туапсе сократили сроки таможенного оформления судов и транспортных средств. Соответствующее поручение давал в июле 2024 года руководитель Федеральной таможенной службы России Валерий Пикалев, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Господин Пикалев в ходе инспектирования работы в морском порту Туапсе летом поручал решить вопрос задержки в оформлении грузового автотранспорта, прибывающего в порт на паромах типа Ро-Ро из Турции. Южное таможенное управление предприняло ряд шагов для решения проблемы.

Краснодарская таможня совместно с Сочинским филиалом ФГКУ Росгранстрой и АО «Туапсинский морской торговый порт» разработали план мероприятий по созданию условий для транспортного контроля автотранспорта. Также организовано участие пограничной службы в оформлении паромов, разработана схема движения грузовых автомобилей и проведена разъяснительная работа с экспедиторами.

Штат Туапсинского таможенного поста увеличен до 73 единиц, оборудовано четыре дополнительных рабочих места для инспекторов. Благодаря этим мерам среднее время оформления сократилось с более чем 98 часов в июне до 24 часов в ноябре. Время регистрации прибытия и помещения товаров под процедуру таможенного транзита сейчас не превышает 2 часа 37 минут.

Для дальнейшего сокращения сроков планируется оборудовать дополнительные места контроля, установить системы считывания номеров автомобилей и весогабаритный контроль. Эти работы будут проводиться в течение 2025 года.

Вячеслав Рыжков