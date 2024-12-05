Донскому заводу теплоизоляции предъявили налоговый долг на сумму 22,5 млн рублей

Временный управляющий ООО «Донской завод теплоизоляции» (ООО «ДЗТИ») Кирилл Безбородов сообщил о включении в реестр требований кредиторов предприятия требование УФНС по Ростовской области в размере 22,5 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

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По решению Арбитражного суда Ростовской области в отношении компании ввели процедуру наблюдения в октябре текущего года. С требованием о признании ООО «ДЗТИ» банкротом обратился Сбербанк России из-за задолженности в размере 8,9 млн руб., из которых: основной долг – 8,5 млн руб., проценты- 37,8 тыс. руб., неустойка – 46 тыс. руб.

19 ноября о включении в реестр требований кредиторов обратился ВТБ. Задолженность компании банку составила 1,2 млн руб., основание задолженности — кредитное соглашение.

Судебное заседание по рассмотрению отчета временного управляющего о результатах процедуры наблюдения назначено на 8 января 2025 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ДЗТИ» зарегистрировано в 2015 году. Компания занимается производством минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Учредителем и директором предприятия является Дмитрий Федьков. По данным Rusprofile.ru, уставный капитал ДЗТИ 352,5 тыс. руб. По итогам 2023 года выручка предприятия составила 30 млн руб., снизившись за год на 54%, убыток — 14 млн руб.

По информации официального сайта компании, завод специализируется на производстве теплоизоляционных материалов из пенополиуретана (ППУ) для теплоизоляции стальных труб и фасонных изделий для тепловых сетей, труб систем теплоснабжения, отопления, горячего и холодного водоснабжения.

Ева Китаева