Жителя Шадринска оштрафовали на 800 тыс. рублей за призыв к теракту

Центральный окружной военный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор 34-летнему жителю Шадринска за пропаганду в интернете террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Его оштрафовали на 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба УФСБ России по Курганской области.

Суд установил, что в одном из популярных тематических сообществ Шадринска местный житель призвал совершить взрыв в здании, где находится региональное управление ФССП России, чтобы воспрепятствовать деятельности приставов. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска