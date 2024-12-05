Власти прокомментировали информацию о пропаже ели у жителей Демского района Уфы

Администрация Демского района Уфы прокомментировала инцидент с елью, которую вырубили на днях во дворе частного дома №24 на Локомотивной улице и поставили в сквере у дворца творчества «Орион».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Как сообщили жители района в соцсетях администрации, спиленную ель они посадили более 20 лет назад, а на днях, вернувшись с работы, увидели, что дерево спилили и увезли. «Администрация Демского района выдает эту елку за «Лесную красавицу» в своих соцсетях, только она не лесная, а наша»,— написала Ирина Двинских.

Как следует из ответа начальницы информационно-аналитического отдела администрации Демского района Айгуль Каменец, который она оставила под комментарием уфимки, спиленная ель росла в охранной зоне надземного газопровода. Три недели назад специалисты филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» предписали очистить территорию от деревьев и кустарников. «Учитывая, что ель подлежала обязательному сносу во избежание чрезвычайной ситуации, было принято решение не утилизировать срубленную ель, а использовать ее как главное украшение новогоднего городка в сквере "Орион"»,— сообщила Айгуль Каменец.

Венера Хисамова