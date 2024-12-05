В Татарстане приставы взыскали 800 тысяч в пользу родителей убитого мужчины

В Татарстане судебные приставы взыскали с жительницы села Мамалыш-Акилово, осужденной за убийство, 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда родителям погибшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане приставы взыскали 800 тысяч рублей в пользу родителей убитого мужчины

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю В Татарстане приставы взыскали 800 тысяч рублей в пользу родителей убитого мужчины

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю

По информации ведомства, 39-летняя женщина была осуждена за убийство мужчины из Зеленодольска и уже отбывает наказание в колонии. Решением Зеленодольского городского суда она обязана выплатить компенсацию родным убитого.

Для обеспечения исполнения решения приставы наложили арест на имущество осужденной, включая земельный участок в Зеленодольском районе, квартиру в Казани, комнату в Республике Марий Эл и дом в Зеленодольском районе. Эти меры стали решающими, и в конечном итоге родственники осужденной смогли выплатить сумму компенсации, продав часть ее недвижимости.

Анар Зейналов