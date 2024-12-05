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Жителя Курганской области будут судить за покушение на убийство двух медиков

В Курганской области завершено расследование уголовного дела 35-летнего жителя села Половинское, обвиняемого в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) двух медиков в межрайонной больнице. В скором времени дело по существу рассмотрит суд, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 25 марта в помещении межрайонной больницы пьяный зауралец напал на фельдшера с ножом, ранив ее в живот. После этого он набросился на второго медика, но тот оказал активное сопротивление, сообщает следствие. Пострадавшую спасли, оказав своевременную медицинской помощи.

С места происшествия мужчина скрылся, но вскоре его задержали сотрудники правоохранительных органов. Фигурант по ходатайству следствия и решению суда находится под стражей.

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