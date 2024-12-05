Отряд российских боевых кораблей прибыл в китайский порт

Отряд из четырех боевых кораблей Военно-морского флота России прибыл в порт Циндао на севере Китая. Визит состоялся в рамках выполнения задач дальнего похода и продлится до 9 декабря, рассказали в Минобороны.

Отряд состоит из трех корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Резкий» и «Громкий» и судна обеспечения «Печенга». В ходе визита командование кораблей России проведет встречу с представителями военно-морской базы китайского флота. Также предусмотрено взаимное посещение кораблей.

Для российских экипажей организован осмотр достопримечательностей Циндао и спортивные соревнования с военными моряками Китая. В Минобороны заявили, что визит кораблей ВМФ послужит укреплению сотрудничества между флотами РФ и КНР.

В октябре военные корабли России и Китая выполнили боевые упражнения по противолодочной и противовоздушной обороне в северо-западной части Тихого океана. В частности, корабли отработали отражение ракетной атаки с помощью ЗРК «Кинжал». Ранее, в сентябре, корабли двух стран провели совместные учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024».