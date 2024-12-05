Главой администрации Кигинского района стал Салават Фаткуллин

Главой администрации Кигинского района стал 49-летний Салават Фаткуллин. Решение приняли местные депутаты на заседании совета, указывается на сайте администрации во «ВКонтакте».

По информации СМИ, Салават Фаткуллин родился в 1975 году в селе Старосубхангулово Бурзянского района. Имеет три высших образования, окончил БашГУ, Уфимский государственный университет экономики и сервиса и БАГСУ. С 2019 года работал в администрации Архангельского района.

Венера Хисамова