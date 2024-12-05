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Жителя Уфы оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск беспилотника

Межрегиональное территориальное управление Ространснадзора по ПФО оштрафовало на 30 тыс. руб. жителя Уфы за нарушение правил использования воздушного пространства (ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ), сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В сентябре уфимец запустил квадрокоптер. Как установила Уфимская транспортная прокуратура, уведомление о планируемом полете в органы обслуживания воздушного движения правонарушитель не направлял, соответствующее разрешение не получал.

«Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан»,— указано в пресс-релизе транспортной прокуратуры.

Венера Хисамова

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